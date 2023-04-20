За 2022 год госдолг Украины составил 78% ВВП – Минфин

Государственный и гарантированный государством долг вырос на 13,4 млрд долларов до 78,5% ВВП по состоянию на конец 2022 года с 48,9% в 2021 году.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Отмечается, что в 2022 году полномасштабное вторжение России привело к падению номинального ВВП Украины до 161 млрд долларов и увеличению соотношение госдолга Украины к ВВП до 71,6% с 43,3% в 2021 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC после того, как правительство обнародовало план реструктуризации внешнего долга до середины 2024 года. Рейтинговая компания объясняет свое решение выводами из плана по предстоящей реструктуризации долга в рамках недавней договоренности Украины с Международным валютным фондом о предоставлении Украине $15,6 млрд.

По последним оценкам, падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%). В Минэкономики ожидают возобновление довоенного уровня через 5-7 лет. Время, которое потребуется, зависит от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям.