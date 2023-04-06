2/3 от довоенного ВВП: в НБУ оценили потери Украины от войны

Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в 140 миллиардов долларов.

140 миллиардов долларов – это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. из-за войны из страны были вынуждены выехать 8 миллионов граждан, что составляет более 20% населения к полномасштабному вторжению, рассказал в интервью изданию "Obserwator Finansowy" замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Он отметил, что это огромные цифры, но экономика все равно жива. Она адаптировалась к новым условиям и ожидается, что в этом году будет небольшой рост ВВП на 0,3%.

Война наносит большой ущерб экономике и банковской системе, но, несмотря на это, в НБУ считают, что банковская система находится в очень хорошем состоянии.

По оценкам НБУ, сокращение ВВП Украины за 2022 год составило 30%. Такой результат свидетельствует о том, что бизнес, власть и народ быстро приспособились к новым условиям.

Кроме того, в марте значительно улучшилась ситуация как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины. Разрыв между официальным и наличным курсом гривны по отношению к доллару уменьшился до минимальных показателей.