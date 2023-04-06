2/3 від довоєнного ВВП: в НБУ оцінили втрати України від війни

Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже в $140 мільярдів.

140 мільярдів доларів - це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України. Через війну з країни були змушені виїхати 8 мільйонів громадян, що становить понад 20% населення до повномасштабного вторгнення, розповів в інтерв'ю виданню "Obserwator Finansowy" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що це величезні цифри, але економіка все одно жива. Вона адатпувалася до нових умов і очікується що цьогоріч буде невелике зростання ВВП на 0,3%.

Війна завдає великих збитків економіці та банківській системі, але попри це в НБУ вважають, що банківська система перебуває в дуже хорошому стані.

За оцінками НБУ, скорочення ВВП України за 2022 рік становило 30%. Такий результат свідчить про те, що бізнес, влада та український народ швидко пристосувалися до нових умов.

Окрім того, у березні значно покращилася ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку Україні. Розрив між офіційним і готівковим курсом гривні до долара зменшився до мінімальних показників.