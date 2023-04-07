S&P снизило кредитный рейтинг Украины в инвалюте до CCC: в чем причина

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC, после того, как правительство обнародовало план реструктуризации внешнего долга до середины 2024 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет S&P.

Рейтинговая компания объясняет свое решение выводами из плана по предстоящей реструктуризации долга в рамках недавней договоренности Украины с Международным валютным фондом о предоставлении Украине $15,6 млрд.

"Поэтому мы считаем вероятным, что Украина вступит в сложный обмен своими внешними коммерческими обязательствами без непредсказуемого позитивного развития событий. Параметры и сроки реструктуризации еще не определены и зависят от оценки МВФ приемлемости государственного долга, которая, как ожидается, будет обновлена в начале 2024 года", - прокомментировали аналитики S&P.

В то же время агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне CCC+/C и "uaBB" по национальной шкале. Это связано с тем, что госдолг Украины, деноминированный в гривне, не входит в план реструктуризации долга.

Агентство отмечает, что может еще снизить рейтинги Украины в следующие 12 месяцев, если составит прогноз, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга.

"Мы понимаем, что параметры и сроки реструктуризации еще не определены и зависят от оценки МВФ устойчивости государственного долга, который, как ожидается, будет обновлен в начале 2024 года", - уточняется в S&P.

По данным Bloomberg, у Украины есть непогашенные международные облигации на сумму около 23 миллиардов долларов.

"Согласно данным, собранным на основе индекса Bloomberg, в прошлом году национальные долларовые облигации показали худшие результаты в мире, нанеся инвесторам убытки в 77%. Снижение рейтинга S&P ставит ее на один уровень с Эфиопией", - прокомментировали аналитики Bloomberg.

Напомним, по последним оценкам, падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%). В Минэкономики ожидают возобновление довоенного уровня через 5-7 лет. Время, которое потребуется, зависит от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям.

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