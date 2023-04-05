Расчистка долгов, поиск инвесторов и налоговая реформа. Какие обязательства взяла на себя Украина в обмен на новый кредит МВФ

В меморандуме с МВФ заложена консервативная оценка восстановления украинской экономики. В лучшем случае, война закончится в середине 2024 года, а на ликвидацию ее последствий Украине придется бросить все ресурсы и при этом не особо надеяться на иностранные инвестиции.

После того, как Международный валютный фонд (МВФ) одобрил 31 марта кредитную линию Украине на 15,6 млрд долл., появился полный текст меморандума, подписанного между сторонами.

Это объемный документ почти на 160 страницах. Условно его можно разделить на две части. Первая посвящена подробному анализу экономической ситуации в Украине с прогнозом основных макропоказателей. Вторая часть содержит обязательства, которая взяла на себя Украина как заемщик перед МВФ, и дорожную карту выполнения этих обязательств (так называемые "структурные маяки"). Это изменения в бюджетной, налоговой и долговой политике, а также в части регулирования валютного сектора и финансового рынка в целом.

Первый военный год позади. Но дальше будет не легче

По оценкам МВФ, украинская экономика выдержала первый год войны лучше, чем ожидалось. Фонд указывает на то, что самый резкий спад ВВП произошел во 2 квартале 2022 года. В третьем квартале темпы экономической активности начали расти, но под конец года из-за разрушений энергетической инфраструктуры снова произошло замедление. МВФ констатирует, что бизнес довольно быстро адаптировался к перебоям с энергоснабжением. А общее улучшение ситуации в энергосистеме позволило многим производителям возобновить свою деятельность.

Поэтому базовый прогноз Фонда в отношении украинского ВВП на 2023 год предусматривает как возможное падение экономики еще на 3%, так и ее рост на 1%. Темпы восстановления будут ожидаемо зависеть от ситуации на фронте и от того, как бизнес сможет отыграть убытки, понесенные за предыдущий год. А уже в 2024 году экономика вырастет на 3,2%. И затем, год за годом, темпы восстановления будут ускоряться. Исходя из этого можно сделать вывод, что по оценкам МВФ война завершится не позднее 2024 года.

Правда, есть и более пессимистический прогноз: в случае затягивания активных боевых действий МВФ ожидает падение ВВП Украины на 10% в 2023 году и на 2% в 2024 году. Кроме того, при таком развитии событий наша страна будет и дальше тратить внушительные средства на оборону (в действующей редакции госбюджета-2023, к примеру, доля оборонных затрат составляет порядка 25% ВВП), что потребует постоянного внешнего финансирования.

Какие-либо оценки того, когда закончится военный конфликт, выглядят немного странно. Особенно от финансовых институтов таких как МВФ, который в том числе принимает участие в планировании украинского бюджета. Это похоже на попытку найти точку приостановки финансирования наших военных расходов. Хотя нам нужно приготовиться к тому, что еще в течение длительного времени финансирование безопасности и обороны будут оставаться на текущем уровне, или расти. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Впрочем, и при базовом сценарии объемы международной помощи останутся на высоком уровне. Годовая потребность в деньгах иностранных партнеров на 2023 год составляет почти 40 млрд долл., в 2024 году – 32 млрд долл. В 2025 году эта сумма сократится до 20 млрд долл., а в 2026 году – до 10 млрд долл.

Вместе с тем, МВФ говорит о том, что в Украине есть потенциал для расширения внутреннего долгового финансирования. В первую очередь, за счет более активного участия банков в покупке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Фонд рассчитывает, что к 2027 году удастся добиться покрытия потребностей в долговом финансировании преимущественно за счет внутреннего рынка облигаций. К монетарному финансированию бюджетного дефицита (эмиссия) Украина в 2023 году возвращаться не намерена. Но в меморандуме есть оговорка о том, что в случае критической нехватки внешней помощи участие НБУ в покрытии дефицита госбюджета все-таки возможно.

Как прогнозирует МВФ, в 2023 году дефицит госбюджета Украины без учета грантов составит 28,2% ВВП, в 2024 году – 21,7%, в 2025 году – 12%. Только к 2028 году бюджет вернется к своему "довоенному" состоянию и дефициту менее 4% ВВП.

Много обязательств и очень мало инвестиций

Такая ситуация вполне ожидаема, поскольку затраты на послевоенное восстановление экономики будут огромными, а налоговые поступления в полной мере покрывать их не смогут. Из-за разрушения предприятий и оттока рабочей силы, вследствие падения доходов населения и сокращения покупательной способности.

Например, ощутимый прирост налоговых платежей на потребление произойдет не раньше 2024-2025 годов – с 797 млрд грн в 2023 году до 1 трлн грн в 2024 году и до 1,3 трлн грн в 2025 году. А поступления от налогов на доходы и прибыль взлетят только в 2025-2027 годах – с 640 млрд грн в 2023 году до 990 млрд грн в 2025 году и до 1,3 трлн грн в 2027 году. По отношению к ВВП доля налоговых поступлений в 2023 году ожидается на уровне 36,3%, а в 2027 году – почти 39%.

Не таким быстрым, как хотелось бы, будет возобновление внешней торговли. В качестве "тормозящих" факторов МВФ называет медленное восстановление производственных мощностей и логистики, так как все это требует больших инвестиций. При этом объемы импорта будут расти более высокими темпами. В итоге, дефицит внешней торговли товарами останется в глубоком "минусе": около -24,5 млрд долл. в 2023 и 2024 годах с дальнейшим увеличением до -30-35 млрд долл. в 2025-2027 годах.

Замедление инфляции тоже произойдет не раньше, чем в 2025-2026 годах. В 2023 году инфляция (год к году) составит 20%, в 2024 году – 12,5%. Хотя, опять-таки, если будет реализован сценарий затягивания войны, то инфляция, по мнению МВФ, в 2024 году наоборот ускорится.

Говоря о восстановлении Украины, Фонд делает акцент на важности мобилизации как внутренних ресурсов, так и привлечения денег внешних инвесторов. Но, увы, прогнозы притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), мягко говоря, не воодушевляют. В 2024-2025 годах Украина получит ПИИ в размере 0,4% ВВП, в 2026 году – 2,4% ВВП и только в 2027-2028 годах мы сможем выйти на 5% ВВП прямых инвестиций ежегодно.

10 млрд долл. прямых инвестиций ежегодно с 2026 по 2023 год – все, на что может рассчитывать Украина. В 2025-м только 4 млрд. долл., а в 2023-2024 годах и вовсе около "нуля". Итого, порядка 75 млрд долл. за 10 лет. Это и на восстановление Украины, и на частные бизнес-инвестиции. Хотя только прямые оцененные потери за год войны составляют 135 млрд долл. при общих потерях в размере 411 млрд долл. Даниил Монин экономический и налоговый эксперт

Причем, МВФ непрозрачно намекает на то, что украинской власти придется прилагать немалые усилия для того, чтобы стимулировать отечественных инвесторов, и вкладывать бюджетные средства в восстановление экономики. Это должно быть реализовано за счет дальнейшей реформы госуправления и реализации прозрачного механизма отбора проектов, которые смогут претендовать на госфинансирование.

И опять налоговая реформа…

МВФ уделяет немало внимания ситуации с налогообложением в Украине. Налоговая политика влияет на наполнение госбюджета в текущих условиях, от нее зависит экономический рост и в будущем.

В меморандуме сказано о том, что в краткосрочной перспективе усилия украинской власти будут сосредоточены на совершенствовании налогового и таможенного администрирования, на борьбе с уклонением от уплаты налогов – в том числе. По данным МВФ, сумма накопленной задолженности по налогам на конец 2022 года составила 1,5% ВВП (это долги экономически активных налогоплательщиков). Поэтому Фонд рекомендует провести аудит этих налоговых долгов и подготовить план их сокращения.

В целом, МВФ настаивает на том, чтобы Украина постепенно двигалась к возврату "довоенной налоговой политики". Частично это произойдет уже летом 2023 года, когда будет отменен льготный налоговый режим для плательщиков единого налога и вернутся налоговые проверки (подробнее об этом – ниже).

Следующими шагами станут меры: по перезагрузке (МВФ называет этот процесс "укреплением") налоговых органов, что неудивительно на фоне недавних коррупционных скандалов в Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе; по решению проблемы использования упрощенной системы налогообложения для минимизации зарплатных налогов; по гармонизации НДС и акцизных сборов с законодательством ЕС. Также в меморандуме есть упоминание о будущей налоговой реформе, которая необходима для послевоенного восстановления и привлечения инвестиций. Правда, какие-либо подробности, в чем может быть суть такой реформы, пока что отсутствуют.

Роста налоговых ставок не будет. У нас нет потенциала для их повышения. Не будет и налога на снятие налички, равно как и налога на экспорт. Вместо с тем, различные дискуссии об отмене налогов и сокращении ставок тоже останутся в прошлом социальных сетей. Даниил Гетманцев глава комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Главная задача – удержать стабильность и не обрушить бюджет

Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла на себя немало обязательств. Если вкратце, то большая часть из них касается борьбы с уходом от налогообложения, совершенствования системы управления государственными финансами и более эффективного балансирования госдолгом с прицелом на сокращение зависимости от внешнего финансирования.

Украинские подписанты меморандума заявляют о том, что в 2023 году основная задача – это поддержание макроэкономической и финансовой стабильности вместе с контролем бюджетного дефицита. На следующем этапе, после завершения войны или как минимум при снижении активности боевых действий, украинская власть намерена переключиться на более масштабные реформы, необходимые для восстановления и укрепления экономики.

Можно выделить несколько важных структурных маяков, которые должна выполнить Украина для реализации поставленных целей. Верховная Рада до июня включительно должна принять законопроект № 8401, нормы которого ликвидируют льготный режим уплаты единого налога по ставке 2%, дают ГНС карт-бланш на проведение проверок и возвращают ответственность за неиспользование кассовых аппаратов (РРО). При этом и Кабинет Министров, и парламент обязуются воздерживаться от любых шагов, которые могут подорвать базу налоговых поступлений в 2023 году и в последующие годы. Это означает, что шансы у концепции налоговой реформы "10-10-10" получить одобрение Рады по-прежнему мизерные.

До сентября должна быть разработана среднесрочная стратегия управления государственным долгом. Среди целей этой стратегии – развитие внутреннего рынка долговых ценных бумаг и расширение круга инвесторов, которые будут приобретать ОВГЗ, в том числе, речь идет о нерезидентах.

В мае в парламенте должен появиться законопроект, который разблокирует среднесрочное бюджетное планирование. Уже при подготовке госбюджета на 2024 год будут спрогнозированы основные источники доходов и статьи расходов на 2025-2026. Важно и то, что проект госбюджета на 2024 год будет учитывать фискальные риски, которые связаны с возможными разрушениями энергетической и другой критической инфраструктуры.

Восстановление будет долгим и болезненным

Еще один важный маяк – утверждение Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы. Говоря простыми словами, это некий сводный план действий по мобилизации средств (и не только бюджетных) как в военный период, так и в годы послевоенного восстановления. Также эта стратегия будет включать упомянутые уже изменения в налоговом законодательстве и реформы, которые необходимы для привлечения инвестиций. Ожидается, что Нацстратегия позволит Украине быстрее отстроить подорванную войной экономику.

Но поскольку все эти планы – лишь планы, то реальная картина может сильно измениться в зависимости от ситуации на фронте. Чего МВФ, кстати, тоже не исключает, напоминая о пессимистическом сценарии войны на истощение.

По ожиданиям МВФ, которые были согласованы с Кабмином и НБУ, "невероятное восстановление" в течение следующих 5 лет позволит Украине выйти на уровень 83% ВВП 2021 года – не очень радостная перспектива. И если посмотреть глубже, то основу этого роста обеспечат потребительские расходы граждан. Но и программы восстановления должны идти через каналы правительственных расходов или инвестиций. А прогнозируется, что правительственные расходы за следующие 5 лет будут только уменьшаться и тянуть ВВП вниз. Инвестиции немного поддержат рост экономики в 2024-2025 годах, а затем начнут замедляться. Эрик Найман финансовый эксперт и управляющий партнер компании Hug's

Все это свидетельствует о том, что сроки выхода из кризиса могут изрядно затянуться. Тем более, что надежды на взрывной приток иностранных инвестиций довольно призрачны, а основу будущего роста экономики Украины тот же МВФ видит в увеличении роли государственного управления. Это грозит бизнесу увеличением регуляторной и налоговой нагрузки, что, в свою очередь, будет тормозить возобновление деловой активности и рост ВВП.

"Пока что все это больше похоже на план по превращению Украины в зону, где нет стимулов для частных инвестиций и нет места новым рабочим местам. А все сводится к медленному восстановлению с наращиванием долгов", – резюмирует Даниил Монин.