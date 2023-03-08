Ситуация улучшается: падение ВВП в феврале составляет 26%, - Минэкономики

Падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что в феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась с учетом существенного уменьшения дефицита электроэнергии и сокращения продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля.

"Выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения в будущем и активизировал деятельность. В целом экономический фронт держится - экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украина Юлия Свириденко.

По ее словам, в частности, в феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора, как дефицит электроэнергии, учитывая запуск в работу девяти атомных блоков.

Кроме того, в феврале ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше чем в январе текущего года, а их негативное влияние еще нивелировалось большей адаптивностью производителей.

Также, по оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики.

Так, в транспортной сфере произошло постепенное возобновление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых не осуществляется через военные действия.

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, которое постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, относительно меньше пострадавших от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, которая чувствительна к изменениям спроса.

Кроме того, наблюдается постепенное улучшение ситуации и в строительной сфере. Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в том числе по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов.

Ранее Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив ожидание роста валового внутреннего продукта до 1%.