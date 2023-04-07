S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті до CCC: в чому причина

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC", після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт S&P.

Рейтингова компанія пояснює своє рішення висновками з плану щодо майбутньої реструктуризації боргу в рамках нещодавньої домовленості України з Міжнародним валютним фондом про надання Україні $15,6 млрд.

"Тому ми вважаємо ймовірним, що Україна вступить у складний обмін своїми зовнішніми комерційними зобов’язаннями без непередбачуваного позитивного розвитку подій. Параметри та терміни реструктуризації ще не визначені та залежать від оцінки МВФ прийнятності державного боргу, яка, як очікується, буде оновлена на початку 2024 року", — прокоментували аналітики S&P.

Водночас агентство підтвердило рейтинги України у національній валюті на рівні "CCC+/C" та "uaBB" за національною шкалою. Це пов'язано з тим, що держборг України, деномінований у гривні, не входить до плану реструктуризації боргу.

Агентство зауважує, що може ще знизити рейтинги України в наступні 12 місяців, якщо складе прогноз, що комерційні боргові зобов'язання будуть включені до реструктуризації державного боргу.

"Ми розуміємо, що параметри та терміни реструктуризації ще не визначені та залежать від оцінки стійкості державного боргу МВФ, яка, як очікується, буде оновлена на початку 2024 року", – уточнюється у S&P.

За даними Bloomberg, Україна має непогашені міжнародні облігації на суму близько 23 мільярдів доларів.

"Згідно з даними, зібраними на основі індексу Bloomberg, у минулому році національні доларові облігації показали найгірші результати у світі, завдавши інвесторам збитків у 77%. Пониження рейтингу S&P ставить її на один рівень з Ефіопією", — прокоментували аналітики Bloomberg.

Нагадаємо, за останніми оцінками, падіння ВВП у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що є кращим за показник січня – 32% (±2%). В Мінекономіки очікують відновлення довоєнного рівня через 5-7 років. Час, який знадобиться, залежить від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.

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