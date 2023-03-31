В Мінекономіки спрогнозували, коли Україна повернеться до довоєнного рівня життя та доходів

В Міністерстві економіки вважають, що рівень життя та доходи населення в Україні повернуться до довоєнного рівня через 5-7 років. Час, який знадобиться, залежить від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на заході "Діалоги про бізнес", який організував медіахолдинг NV.

"Звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд на рік, то ми можемо зростати на 7% щорічно і тоді ми цей час відновлення пройдемо швидше", — зауважила міністр.

Вона додала, що за 2022 рік українська економіка скоротилася приблизно на 30%, тоді як цього року уряд очікує зростання на 1%.

Ще однією важливою частиною відновлення України є повернення 7 млн громадян, які виїхали, підкреслює Свириденко. Попередні оцінки показують, що планують повертатися близько 70%, але багато хто не приїде до закінчення воєнних дій.

Водночас для цього, а також для залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки та забезпечити гідну роботу та зарплату. Міністр економки уточнила, що уряд наразі не працює над предметною програмою щодо повернення населення.

Нагадаємо, за останніми оцінками, падіння ВВП у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що є кращим за показник січня – 32% (±2%).