Шмигаль про 411 млрд збитків Україні: сума не враховує руйнування на окупованих територіях

Оцінка Світового банку щодо збитків, які РФ завдала Україні протягом року повномасштабної війни, не включає в себе кілька складових. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесено дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

"Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи з відновлення на цих територіях", – зазначив Шмигаль.

Також він додав, що проведення другого етапу оцінки від Світового банку – це важливий елемент у стратегії відновлення України.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші п'ять пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено", – висловився премʼєр.

Нагадаємо, що Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів.

У вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни.