Шмыгаль о 411 млрд убытков Украине: сумма не учитывает разрушения на оккупированных территориях

Оценка Всемирного банка по поводу ущерба, который РФ нанесла Украине в течение года полномасштабной войны, не включает в себя несколько составляющих. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесены данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

"Когда силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что проведение второго этапа оценки Всемирного банка – это важный элемент в стратегии восстановления Украины.

"Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование – наши пять приоритетов на этот год. Часть работ по восстановлению уже была сделана", – высказался премьер.

Напомним, что Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов.

В сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны.