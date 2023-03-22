Всемирный банк увеличил свою оценку суммы, необходимой для обновления Украины

Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В сентябре 2022 года Всемирный банк сделал прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учреждение учло финансовый ущерб за год войны.

Также во Всемирном банке отметили, что полномасштабное вторжение РФ подтолкнуло 7,1 млн человек к бедности и обратило вспять 15-летний прогресс развития.

"Это трезвые цифры, показывающие масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", – сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии.

В учреждении отметили, что ущерб не вырос настолько, насколько мог бы, в частности, из-за того, что война ограничилась территориями, которые уже подверглись значительным разрушениям. Кроме того, некоторые потребности Украины были удовлетворены правительством страны при поддержке партнеров.

Всемирный банк в своей оценке учитывал прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также влияние на жизни и средства для существования людей.

Напомним, что недавно региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи заявил, что учреждение считает целесообразным оказание помощи на восстановление Украины еще до завершения войны. Он отмечал, что быстрое восстановление должно производиться одновременно с поддержкой оказания основных услуг.