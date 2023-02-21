Евросоюз "потерял" резервы российского Центробанка, которые хотели использовать для восстановления Украины - СМИ

Евросоюзу не удалось выявить 300 миллиардов евро активов Центрального банка РФ (ЦБ РФ). Ранее именно эти деньги лидеры стран Балтии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагали использовать для финансирования восстановления Украины.

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Об этом 21 февраля сообщило латвийское издание Delfi со ссылкой на собственные источники.

Выяснилось, что 51 член Европарламента направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, в котором изложили свои требования создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ. В документе акцентировали, что важно конкретно понимать, сколько денег заблокировали и где они находятся.

Группа европарламентариев отмечает, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

"Из источников в Брюсселе и Киеве стало известно, что объем резервов ЦБ РФ, найденных в странах ЕС, значительно ниже суммы в 300 млрд евро, озвученной вскоре после начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года. Высокопоставленный представитель Еврокомиссии сообщил, что европейские финансовые власти, несмотря на свои заявления о блокировании 300 млрд евро, так и не обнаружили эти средства", — говорится в статье издания.

Также выяснилось, что в феврале 2022 года ЕС начал блокировать операции с российским ЦБ, с тех пор установить местонахождение всех российских резервов не удалось. Часть российских активов может храниться в частных банках, что затрудняет их выведение и использование.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. В то же время, например, Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы.

Хотя ранее СМИ сообщали, что якобы швейцарский банк Credit Suisse "заморозил треть зарегистрированных российских активов в стране".

Источник фото: ua.depositphotos.com