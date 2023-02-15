В ЕС создали рабочую группу по замороженным российским активам: чем она займется

В Евросоюзе шаг за шагом подходят к началу процесса использования попавших под санкции российских активов. Так, блок запускает работу специальной группы по использованию замороженных активов России по восстановлению Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба представительства Швеции, которое сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Объясняется, что целью рабочей группы является решение вопроса использования российских активов, замороженных вследствие введения санкций, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Соответственно, рабочая группа в координации с международными партнерами непосредственно будет заниматься правовым, финансовым, экономическим и политическим анализом целесообразности использования российских активов.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. В то же время, например, Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы.

Хотя ранее СМИ сообщали, что якобы швейцарский банк Credit Suisse "заморозил треть зарегистрированных российских активов в стране". В то же время Эстония взяла инициативу в свои руки и заявила, что начнет разработку юридической базы для передачи замороженных российских активов Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com