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В ЕС создали рабочую группу по замороженным российским активам: чем она займется
В Евросоюзе шаг за шагом подходят к началу процесса использования попавших под санкции российских активов. Так, блок запускает работу специальной группы по использованию замороженных активов России по восстановлению Украины.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба представительства Швеции, которое сейчас председательствует в Совете ЕС.
"Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.
Объясняется, что целью рабочей группы является решение вопроса использования российских активов, замороженных вследствие введения санкций, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Соответственно, рабочая группа в координации с международными партнерами непосредственно будет заниматься правовым, финансовым, экономическим и политическим анализом целесообразности использования российских активов.
Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. В то же время, например, Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы.
Хотя ранее СМИ сообщали, что якобы швейцарский банк Credit Suisse "заморозил треть зарегистрированных российских активов в стране". В то же время Эстония взяла инициативу в свои руки и заявила, что начнет разработку юридической базы для передачи замороженных российских активов Украине.
Источник фото: ua.depositphotos.com