В ЄС створили робочу групу щодо заморожених російських активів: чим вона займеться

В Євросоюзі крок за кроком підходять до початку процесу використання російських активів, що потрапили під санкції. Так, блок запускає роботу спеціальної групи щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України.

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Про це в Twitter повідомила пресслужба представництва Швеції, яке нині голову в Раді ЄС.

"Посли ЄС сьогодні схвалили створення спеціальної робочої групи щодо використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України", — йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що метою робочої групи є вирішення питання використання російських активів, які були заморожені внаслідок запровадження санкцій, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Відповідно робоча група в координації з міжнародними партнерами безпосередньо буде займатися правовим, фінансовим, економічним та політичним аналізом доцільності використання російських активів.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Водночас, наприклад, Швейцарія заявила, що не конфісковуватиме приватні російські активи.

Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що нібито швейцарський банк Credit Suisse "заморозив третину зареєстрованих російських активів в країні". В цей же час Естонія взяла ініціативу в свої руки та заявила, що розпочне розробку юридичної бази для передачі заморожених російських активів Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com