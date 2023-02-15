Швейцарія не конфісковуватиме приватні російські активи: названо причину

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації приватних російських активів, оскільки це порушуватиме чинне законодавство країни.

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Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

Зазначається, що на тлі дискусій про використання заморожених російських активів для відновлення України Федеральна рада звернулася за офіційними роз’ясненнями.

"Робоча група під керівництвом Федерального бюро юстиції (FOJ) дійшла висновку, що конфіскація приватних російських активів підірве федеральну Конституцію та чинний правопорядок", - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що підтримка України триватиме незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів.

"Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, і тому зобов’язана виплатити Україні репарації за завдані збитки", - наголосили у Федеральній раді.

Питання щодо конфіскації валютних резервів Центробанку Росії та інших державних активів поки що обговорюється на міжнародному рівні, Швейцарія таку можливість ще не відкидає.

Також розглядається можливість посилення кримінальної відповідальності за порушення санкцій.

Зазначимо, що на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії, а також допомагає українській стороні. Зокрема, Федеральна рада Швейцарії запровадила додаткові обмеження щодо Росії, приєднавшись таким чином до заходів, вжитих Європейським союзом у рамках дев'ятого пакету санкцій.

Нагадаємо, уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Так, Палата представників Конгресу США у квітні ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.

Водночас в Євросоюзі Естонія бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.