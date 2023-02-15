Швейцария не будет конфисковывать частные российские активы: названа причина

Правительство Швейцарии отказалось от конфискации частных российских активов, поскольку это будет нарушать действующее законодательство страны.

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Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

Отмечается, что на фоне дискуссий об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины Федеральный совет обратился за официальными разъяснениями.

"Рабочая группа под руководством Федерального бюро юстиции (FOJ) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную Конституцию и действующий правопорядок", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий по замороженным российским активам.

"Россия нарушила международное право, напав на Украину, и поэтому обязана выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб", - подчеркнули в Федеральном совете.

Вопрос о конфискации валютных резервов Центробанка России и других государственных активов пока обсуждается на международном уровне, Швейцария такую возможность еще не исключает.

Также рассматривается возможность ужесточения уголовной ответственности за нарушение санкций.

Отметим, что на политическом уровне Швейцария поддерживает Украину. Страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне. В частности, недавно Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные ограничения в отношении России, присоединившись таким образом к мерам, принятым Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций.

Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.

В то же время в Евросоюзе Эстония берет инициативу в свои руки и начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Первоначально страна намерена разработать юридическую базу для этого.