Швейцарский банк Credit Suisse заморозил треть зарегистрированных российских активов в стране - СМИ

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети зарегистрированных в Швейцарии российских активов – 17,6 млрд франков (более 19 млрд долларов). Об этом сообщило Sonntags Zeitung со ссылкой на информацию, полученную от банка.

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В то же время, согласно официальным данным властей страны, из-за развязывания Россией войны против Украины Швейцария заморозила активы РФ на 7,5 млрд швейцарских франков и заблокировала работу 15 объектов.

По данным Sonntags Zeitung, в стране задекларировано около 50 миллиардов долларов российских активов.

"CS заявляет, что заблокировала или заморозила российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков. Это больше трети всех зарегистрированных российских активов в Швейцарии", – говорится в статье издания.

В SonntagsZeitung считают, что только около 4 млрд швейцарских франков из этой суммы принадлежало тем, кто подвергся санкциям. Остальные 13,6 миллиарда – это активы, не подпадающие непосредственно под санкции в Швейцарии, но фактически замороженные. Эти средства могут принадлежать российскому государству, Центробанку РФ, а также лицам из списков санкционных других стран.

Отметим, что на политическом уровне Швейцария поддерживает Украину. Страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне. В частности, недавно Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные ограничения в отношении России, присоединившись таким образом к мерам, принятым Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций.