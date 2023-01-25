В Швейцарии разрешили поставку в Украину оборудования для разминирования

Федеральный совет Швейцарии 25 января разрешил выводить из-под эмбарго на поставки оружия предоставление оборудования для разминирования в Украине. Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

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При этом разрешение на такие поставки будет выдаваться отдельно в каждом конкретном случае. Как уверяют в правительстве, при выдаче таких экспортных лицензий "будут предприниматься шаги" для обеспечения того, чтобы это оборудование использовалось законно и по назначению.

Кроме того, в среду Федеральный совет решил ввести против России новый пакет санкций, аналогичный введенным 16 декабря 2022 года Европейским союзом в рамках девятого пакета. Ограничения, касающиеся еще около 200 соответствующих физических и юридических лиц, были введены Швейцарией еще в конце декабря, теперь же введены секторальные ограничения.

Так, запрещено оказание услуг в сферах тестирования продуктов, рекламы, исследований рынков, опросов общественного мнения, введены новые меры контроля и ограничений на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России.

Запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли отныне распространен и на двигатели для самолетов и дронов. Помимо этого, запрещаются новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Отметим, что накануне сообщалось, что Швейцария планирует разрешить реэкспорт военной техники в Украину, в случаях, когда происходит применение силы, нарушающей международное право.

Источник фото: ua.depositphotos.com