Швейцария планирует разрешить реэкспорт военной техники в Украину, несмотря на свой нейтралитет

Комиссия Национального совета по политике безопасности Швейцарии приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Изменения предполагают, что другие страны могут передавать Украине оружие швейцарского производства.

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Об этом 24 января сообщила пресс-служба парламента.

Уточняется, что решение было принято 14 голосами против 11. Предлагается внести изменения в Декларацию о нереэкспорте, чтобы была возможность отменять такой запрет в случаях, когда происходит применение силы, нарушающей международное право. В заявлении ясно сказано, что такое решение предлагают принять, чтобы отменить запрет на реэкспорт для Украины.

"Предложение (23.3005) требует внесения изменений в статью 18 Закона о военных (КМГ), чтобы Федеральный совет мог объявить об отзыве деклараций о нереэкспорте для страны, имеющей швейцарские военные материалы, если произошло нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН о применении сил согласно международному правом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что право на нереэкспорт должно стать недействительным сейчас, если есть подтверждение, что военная техника или материалы планируют реэкспортировать именно в Украину в связи с российско-украинской войной. Это изменение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

"Большинство членов Комиссии считают, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и соответственно оказывать больше поддержки Украине", - подытожили в сообщении.

Напомним, в ноябре правительство Швейцарии отклонило апелляцию Германии, которой Берлин просит разрешения на реэкспорт швейцарских боеприпасов в Украину, заявив, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии.

Отметим, что на политическом уровне Швейцария поддерживает Украину. Страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне.