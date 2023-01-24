Швейцарія планує дозволити реекспорт військової техніки в Україну, незважаючи на свій нейтралітет

Комісія Національної ради з політики безпеки Швейцарії ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки. Зміни передбачають, що інші країни зможуть передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

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Про це 24 січня повідомила пресслужба парламенту.

Уточнюється, що рішення прийняли 14 голосами проти 11. Пропонується внести зміни до Декларації про нереекспорт, щоб була можливість скасовувати таку заборону у випадках, коли відбувається застосування сили, що порушує міжнародне право. В заяві чітко сказано, що таке рішення пропонують ухвалити, щоб скасувати заборону на реекспорт для України.

"Пропозиція (23.3005) вимагає внесення змін до статті 18 Закону про військові (КМГ), щоб Федеральна рада могла оголосити про відкликання декларацій про нереекспорт для країни, яка має швейцарські військові матеріали, якщо відбулося порушення Резолюції Ради Безпеки ООН про застосування сил згідно з міжнародним правом", — йдеться в заяві.

Зазначається, що декларація про нереекспорт має стати недійсною зараз, якщо є підтвердження, що військова техніка чи матеріали планують реекспортувати саме в Україну у зв’язку з російсько-українською війною. Ця зміна діятиме до 31 грудня 2025 року.

"Більшість членів Комісії вважає, що Швейцарія повинна зробити свій внесок у європейську безпеку і відповідно надавати більше підтримки Україні", — підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді уряд Швейцарії відхилив апеляцію Німеччини, якою Берлін просить дозволу на реекспорт швейцарських боєприпасів в Україну, заявивши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.

Зазначимо, що на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії, а також допомагає українській сторні.