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Швейцария присоединилась к ограничению цены на российскую нефть в $60
Федеральный совет Швейцарии 16 декабря ввел дополнительные санкции против России, касающиеся присоединения страны к мерам, введенным Европейским союзом по ограничению цены покупки российской нефти и нефтепродуктов.
Как говорится в сообщении швейцарского правительства, решение вступило в силу с 18:00 16 декабря. Там напоминают, что 3 декабря ЕС согласовал введение упомянутого ограничения на уровне 60 долларов за баррель. Такой же уровень установила теперь и Швейцария.
Помимо этого, она ввела санкции против двух иранских физических и двух юридических лиц, в отношении которых ЕС 14 ноября ввел санкции за их участие в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Речь идет о Воздушно-космических силах Корпуса стражей исламской революции, а также госкомпании Qods Aviation Industries. Также под финансовые ограничения с запретом на посещение ЕС, а теперь и Швейцарии попали командующий КСИР Хоссейн Салами и командующий его Воздушно-космическими силами Амир-Али Хаджизаде.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим при этом, что уже после этого ЕС вводил новые антииранские санкции - против еще ряда компаний, задействованных в создании БПЛА Shahed, а также 20 представителей силовых структур, в том числе КСИР, а также гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).
Напомним также, что Украина осталась крайне недовольна решением ЕС, а затем и группы стран "Большой семерки", Австралии и Японии об ограничении цены на российскую нефть именно на уровне 60 долларов за баррель.
Отметим, что ранее Польша и страны Балтии выступали за установление такого "потолка" на уровне лишь 30 долларов, чего хотела и Украина. Украинские власти намерены продолжать работать над тем, что он был снижен до 30-35 долларов за баррель.
Источник фото: ua.depositphotos.com