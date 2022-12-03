Зеленский: Ограничение цены на российскую нефть в $60 – несерьезное, так РФ получит миллиарды на войну

Президент Владимир Зеленский считает несерьезным решение Европейского союза и стран “Большой семерки” об ограничении цены, по которой разрешено покупать российскую нефть, 60 долларами за баррель. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, "а мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение".

"Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", - считает президент.

По его словам, если ограничение цены на российскую нефть будет составлять 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.

"Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", – прогнозирует Зеленский.

Отметим при этом, что под установленное ЕС ограничение не будет подпадать Венгрия: об этом вечером в субботу сообщил ее министр иностранных дел Петер Сийярто.