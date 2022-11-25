Ограничение цены на российскую нефть на уровне до $30 долларов за баррель будет оправдано, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение польских и балтийских коллег по ограничению цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель более целесообразно.

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Об этом он сказал в пятницу, 25 ноября, выступая перед участниками международного симпозиума "Европейская идея".

"И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения – вполне правильны. Ограничения цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается. Сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы ", - сказал глава государства.

Он добавил, что такое и другие подобные достижения защитят Европу от потенциальных врагов, и никто не сможет шантажировать европейцев энергетическим оружием.

"Энергетическая безопасность Европы, а значит, и ценовая безопасность теперь будет базироваться, прежде всего, на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах", — отметил Зеленский.

Напомним, как сообщало издание Reuters, страны ЕС не смогли достичь соглашения по уровню цен на российскую нефть в среду, 23 ноября, потому что предложение G7 по лимиту в 65-70 долларов за баррель некоторые считали слишком высоким или слишком низким.

Так, Польша хочет, чтобы ограничение было установлено на уровне 30 долларов, утверждая, что учитывая затраты России на производство, которые некоторые оценивают в 20 долларов за баррель, предложение G7 даст РФ слишком большую прибыль. Литва и Эстония поддерживают позицию Польши.

Отметим, что в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть, но не назвали предельный уровень.