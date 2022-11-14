ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть, - Урсула фон дер Ляйен

При этом президент Еврокомиссии считает, что важно установить приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран.

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Так, Европейский Союз готов попытаться ограничить цены на российскую нефть.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

"Мы установили все необходимые инструменты в Европейском союзе", — сказала фон дер Ляйен в интервью Bloomberg Television в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

Президент Еврокомиссии добавила, что что важно не только разорить военную казну России, но и очень важно получить приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран.

Она также отметила, что уровень цен еще не определен.

Напомним, что страны G7 и Австралия установят фиксированную цену на российскую нефть.