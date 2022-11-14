ЄС готовий запровадити обмеження цін на російську нафту, - Урсула фон дер Ляйєн

При цьому президент Єврокомісії вважає, що важливо встановити прийнятний рівень цін для багатьох уразливих країн.

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Так, Європейський Союз готовий спробувати обмежити ціни на російську нафту.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Bloomberg.

"Ми встановили всі необхідні інструменти в Європейському союзі", - сказала фон дер Ляйєн в інтерв'ю Bloomberg Television у кулуарах саміту "Великої двадцятки".

Президент Єврокомісії додала, що важливо не лише розорити військову скарбницю Росії, а й дуже важливо отримати прийнятний рівень цін для багатьох уразливих країн.

Вона також наголосила, що рівень цін ще не визначений.

Нагадаємо, що країни G7 та Австралія встановлять фіксовану ціну на російську нафту.