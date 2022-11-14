Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС готовий запровадити обмеження цін на російську нафту, - Урсула фон дер Ляйєн

ЄС готовий запровадити обмеження цін на російську нафту, - Урсула фон дер Ляйєн
Фото: depositphotos

При цьому президент Єврокомісії вважає, що важливо встановити прийнятний рівень цін для багатьох уразливих країн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Так, Європейський Союз готовий спробувати обмежити ціни на російську нафту.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Bloomberg.

"Ми встановили всі необхідні інструменти в Європейському союзі", - сказала фон дер Ляйєн в інтерв'ю Bloomberg Television у кулуарах саміту "Великої двадцятки".

Президент Єврокомісії додала, що важливо не лише розорити військову скарбницю Росії, а й дуже важливо отримати прийнятний рівень цін для багатьох уразливих країн.

Вона також наголосила, що рівень цін ще не визначений.

Нагадаємо, що країни G7 та Австралія встановлять фіксовану ціну на російську нафту.