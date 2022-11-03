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Страны G7 и Австралия установят фиксированную цену на российскую нефть, — Reuters
"Большая семерка" и Австралия зафиксируют цену на российскую нефть на одном уровне, выше которого энергоноситель будет запрещено покупать. Хотя ранее лидеры стран планировали ввести плавающую максимальную цену.
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.
5 декабря вступит в силу запрет на поставку российской нефти морем по цене, превышающей установленный "потолок". При этом какой механизм установления предельной цены выбрать страны не могли решить.
Планировалось, что страны "Большой семерки" ограничат цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель, но "потолок" останется плавающим.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Коалиция согласилась, что ограничение цены будет зафиксировано, но будет регулярно пересматриваться. Это увеличит стабильность рынка и упростит соблюдение требований минимизировать нагрузку на участников рынка", — рассказал источник издания.
Какой будет максимальная цена на российскую нефть, в G7 решат до конца ноября. При этом лидеры стран согласились, что привязка цены к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен, потому и отказались от такой идеи.
Недавно правительство Великобритании (страна является членом G7) ввело запрет на услуги по транспортировке российской нефти, закупленной по цене, превышающей установленный G7 и Австралией лимит.
До этого в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть.