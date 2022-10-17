В РФ из-за санкций остановился крупный нефтегазовый проект

В России прекратилась добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за отказа компании-оператора Exxon отгружать сырье в танкеры "Совкомфлота", потому что перевозчик потерял страховку из-за наложенных на РФ санкций. Об этом сообщают РосСМИ.

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Первоначально танкеры "Совкомфлота" потеряли страховку от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

Впоследствии "Совкомфлот" получил страховку от российского "Ингосстраха", однако оператор заявил, что возобновит отгрузку только при наличии страховки международной компании, которая покроет широкий список рисков.

В результате добыча нефти на проекте прекратилась в связи с переполнением резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда сырье отгружалось на международный рынок.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин распорядился передать нефтегазовый проект Сахалин-1 российской компании. Российское юридическое лицо возьмет на себя права и обязанности нынешнего консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.

Таким образом, Москва пытается возобновить работу проекта "Сахалин-1".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за вторжения в Украину российскую экономику может ожидать коллапс. Согласно секретному отчету Кремля, в 2023 году экономика РФ упадет на 8,3% ниже уровня ВВП 2021 года, а по пессимистическому сценарию — минимум в 2024 году показатель будет на 11,9% ниже уровня прошлого года.