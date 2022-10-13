Доходы России от продажи нефти упали на $3,2 млрд

По данным Международного энергетического агентства, доход России от экспорта нефти в сентябре сократился на 17,3% или 3,2 миллиарда долларов до 15,3 миллиарда долларов, что является самым низким показателем за этот год.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что падение экспорта сырой нефти на 260 000 баррелей в день способствовало резкому падению доходов России в этом году.

Также в сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из России в ЕС сократились на 390 тыс. баррелей до 2,6 млн баррелей. По данным МЭА, доля европейского рынка в общем экспорте страны упала лишь до 35% по сравнению с 50% в начале года.

Еще один удар по доходам России нанесли более низкие цены на нефть. По данным Министерства финансов России, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее до 68,65 долларов за баррель.

Но, как пишет издание, доходы страны-агрессора от продажи нефти "все еще были выше среднемесячного дохода в 2021 году", который составлял 14,9 миллиарда долларов.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.