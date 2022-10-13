Доходи Росії від продажу нафти впали на $3,2 млрд

За даними Міжнародного енергетичного агентства, дохід Росії від експорту нафти у вересні скоротився на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів до 15,3 мільярда доларів, що є найнижчим показником за цей рік.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що падіння експорту сирої нафти на 260 000 барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів Росії цього року.

Також у вересні щоденні потоки сирої нафти та продуктів з Росії до ЄС скоротилися на 390 тис. барелів до 2,6 млн барелів. За даними МЕА, частка європейського ринку в загальному експорті країни впала лише до 35% порівняно з 50% на початку року.

Ще один удар по доходах Росії завдали нижчі ціни на нафту.За даними Міністерства фінансів Росії, у вересні середня ціна на еталонну нафту марки Urals впала на 8,7% порівняно з місяцем раніше до 68,65 доларів за барель.

Але, як пише видання, доходи країни-агресора від продажу нафти "все ще були вищими, ніж середньомісячний дохід у 2021 році", який становив 14,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, Країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.