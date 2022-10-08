Путін розпорядився передати проект "Сахалін-1" російській компанії, - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін розпорядився передати нафтогазовий проект “Сахалін-1” російській компанії. Про це пише видання Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Президент Володимир Путін підписав указ про передачу Росії операцій з нафтогазового проекту "Сахалін-1", що може призвести до остаточного відходу Exxon Mobil Corp. з Далекого Сходу", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, нова російська юридична особа візьме на себе права та обов'язки нинішнього консорціуму інвесторів та оператора Exxon Neftegas Limited.

Закордонні акціонери мають місяць, щоб оголосити, чи збережуть вони свої частки в новій компанії. Ті, хто відмовиться, матимуть право на компенсацію з поправкою на потенційні збитки, що виникли на початку цього року через зупинку видобутку на «Сахаліні-1». Exxon припинив роботу над проектом після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вторгнення в Україну російську економіку може очікувати колапс. Згідно з таємним звітом Кремля, в 2023 році економіка РФ впаде на 8,3% нижче рівня ВВП 2021 року, а за песимістичним сценарієм — мінімум у 2024 році показник буде на 11,9% нижче рівня минулого року.