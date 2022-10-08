Путин распорядился передать проект "Сахалин-1" российской компании, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин распорядился передать нефтегазовый проект "Сахалин-1" российской компании. Об этом пишет издание Bloomberg.

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"Президент Владимир Путин подписал указ о передаче России сделок по нефтегазовому проекту "Сахалин-1", что может привести к окончательному уходу Exxon Mobil Corp. с Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Согласно ему, новое российское юридическое лицо возьмет на себя права и обязанности нынешнего консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.

У иностранных акционеров есть месяц, чтобы объявить, сохранят ли они свои доли в новой компании. Те, кто откажется, будут иметь право на компенсацию с поправкой на потенциальный ущерб, возникший в начале этого года из-за остановки добычи на «Сахалине-1». Exxon прекратил работу над проектом после вторжения России в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за вторжения в Украину российскую экономику может ожидать коллапс. Согласно секретному отчету Кремля, в 2023 году экономика РФ упадет на 8,3% ниже уровня ВВП 2021 года, а по пессимистическому сценарию — минимум в 2024 году показатель будет на 11,9% ниже уровня прошлого года.