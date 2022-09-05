Російська економіка зможе повернутися до довоєнного рівня не раніше 2030 року - Bloomberg

Уряд Російської Федерації підготував внутрішній (не для публікації) економічний звіт, в якому прогнозує тривалішу рецесію, оскільки санкції США та ЕС починають діяти поступово і в подальшому будуть чинити більший тиск.

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Про це повідомляє видання Bloomberg, яке ознайомилось з документом.

РФ намагається оцінити реальний результат економічної ізоляції, в результаті уряд країни дійшов висновку, що економіка Росії зможе відновитися до довоєнного рівня лише наприкінці десятиліття (не раніше 2030 року).

Згідно з таємним звітом, в 2023 році економіка РФ впаде на 8,3% нижче рівня ВВП 2021 року, а за песимістичним сценарієм — мінімум у 2024 році показник буде на 11,9% нижче рівня минулого року.

"За всіма сценаріями тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн. Різкий відхід Європи від російської нафти і газу також може вдарити по здатності Кремля забезпечувати ресурсами власний ринок", — йдеться у звіті.

Рецесія фіксується майже у всіх сферах економіки. До 2025 року країну можуть покинути близько 200 000 ІТ-спеціалістів, що є першим офіційним прогнозом зростання "відтоку мізків".

Раніше аналітики оцінювали падіння розвитку російської економіки до рівня 2018 року. При цьому такого результату росіяни досягли за перші три місяці після розв'язання повномасштабної війни. Падіння стало найбільш тривалим в історії РФ.

Війна проти України також привела до того, що Росія не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.