Список очолили доньки Путіна: Уряд схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі

Сьогодні, 2 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб, серед яких є доньки лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

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Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі.

Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу.

Крім того, санкції застосовуватимуться до російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

"Санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських юросіб, які забезпечують продовольством армію країни-агресора РФ.