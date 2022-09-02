Список возглавили дочери Путина: Кабмин одобрил новые санкции против РФ и Беларуси

Сегодня, 2 сентября, Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц, среди которых дочери лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ, должностных лиц нацбанков России и Беларуси.

Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции.

К примеру, предусмотрено применение санкций к группе компаний "Серния" и связанным лицам – именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставки продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса.

Кроме того, санкции будут применяться к российским производителям микроэлектроники и программного обеспечения и компаниям, причастным к хакерским атакам.

Также применяются санкции к группе компаний "Царьград", распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.

Список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери Владимира Путина.

"Санкции против них всех применили также и США. Поэтому отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - отметили в ведомстве.

Напомним, Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием армию страны-агрессора РФ.