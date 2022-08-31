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Уряд ініціює санкції проти компаній, які забезпечують продуктами армію РФ

Уряд ініціює санкції проти компаній, які забезпечують продуктами армію РФ

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських юросіб, які забезпечують продовольством армію країни-агресора РФ.

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Про це йдеться у розпорядженні №767 від 30 серпня, опублікованому на "Урядовому порталі".

"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", - обґрунтовують санкції в Кабміні.

 Так, уряд пропонує на п'ять років запровадити санкції проти АТ "Воєнторг", ПАТ "Грязінський харчовий комбінат", ВАТ "Консервсушпрод", ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон", ТОВ "Консервпаклам", ТОВ "Консервпром", АТ "Візит", ТОВ "Мас Лі", ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога", ТОВ "ГТП Відродження", ТОВ "Промтех-СП", ТОВ "Петрохімпласт", ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога", ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак", ТОВ "Стаірс", ТОВ "Інтер-трейд-юніон", ТОВ "Май-фудс" та ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

"Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засідання 30 серпня схвалив пропозиції щодо застосування на 10 років персональних санкцій проти патріарха Російської (Руської) православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи її представників.

Автор:
Світлана Манько