Уряд ініціює санкції проти компаній, які забезпечують продуктами армію РФ

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських юросіб, які забезпечують продовольством армію країни-агресора РФ.

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Про це йдеться у розпорядженні №767 від 30 серпня, опублікованому на "Урядовому порталі".

"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", - обґрунтовують санкції в Кабміні.

Так, уряд пропонує на п'ять років запровадити санкції проти АТ "Воєнторг", ПАТ "Грязінський харчовий комбінат", ВАТ "Консервсушпрод", ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон", ТОВ "Консервпаклам", ТОВ "Консервпром", АТ "Візит", ТОВ "Мас Лі", ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога", ТОВ "ГТП Відродження", ТОВ "Промтех-СП", ТОВ "Петрохімпласт", ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога", ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак", ТОВ "Стаірс", ТОВ "Інтер-трейд-юніон", ТОВ "Май-фудс" та ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

"Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засідання 30 серпня схвалив пропозиції щодо застосування на 10 років персональних санкцій проти патріарха Російської (Руської) православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи її представників.