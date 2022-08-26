Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС, які включають заборону імпорту золота з РФ

У Норвегії набули чинності нові санкції проти Росії, аналогічні введеним Європейським союзом 21 липня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ цієї країни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та певних членів російської еліти. Ці санкції — необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну", — зазначила міністр Аннікен Хюїтфельдт.

У рамках цього санкційного пакету, нагадаємо, ЄС запровадив обмеження для ще 54 фізичних та 10 юридичних осіб, зокрема Сбербанку. Нині в ньому вже понад 1200 фізичних та понад 100 юридичних осіб. Також санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота походженням із Росії.

Крім того, заборону на прийом коштів від громадян РФ або фізосіб, які проживають в РФ, юридичних осіб або організацій, заснованих в РФ, розширено за рахунок юросіб або організацій, заснованих будь-де за межами ЄС або Норвегії та підконтрольних російськими громадянами або людям, що проживають у Росії.

Також запроваджується посилений експортний контроль щодо товарів подвійного призначення та передових технологій, розширено та переглянуто перелік товарів та технологій, які не можна експортувати до РФ, бо вони можуть сприяти її військово-технічному розвитку. Також розширено перелік заборонених до експорту до РФ товарів та технологій у сфері нафтопереробки.

У той же час рішення передбачає можливість "розморожування" ресурсів, що підпали під санкції, якщо це буде необхідно для термінового запобігання або пом'якшення наслідків події, яка може серйозно впливати на здоров'я та безпеку людей або довкілля, а також якщо вони будуть необхідні для закупівлі, імпорту або перевезення сільськогосподарської та харчової продукції.

Нагадаємо, що з 3 серпня аналогічні санкції проти Росії почали діяти в Швейцарії, яка, як і Норвегія, не входить до ЄС. При цьому саме санкційна політика Швейцарії нещодавно стала на заваді дипломатичному представництву нею інтересів України в Росії і навпаки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com