Російський експорт вугілля морем фактично зупинився через санкції ЄС

Експорт російського вугілля був фактично припинений через заборону Європейського Союзу організаціям країн-членів блоку обслуговувати поставки енергоресурсу в будь-яку точку світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Найбільша російська гірничодобувна компанія АТ "Суек", що видобуває енергетичне вугілля, не могла відвантажити вантаж з середини серпня. На ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великобританії та Швейцарії, тому судновласникам важко отримати страховку для суден з російським вугіллям.

Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку почала діяти 10 серпня. В роз’ясненні Європейська комісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як фінансування та страхування, для всіх поставок російського вугілля.

Російські виробники вугілля почали перенаправляти обсяги поставок в Азію задовго до того, як заборона набула чинності, але судновласники зазвичай страхують ризики у європейських компаній, які більше не можуть це робити.

Роз’яснення ЄС також стосувалося деяких видів добрив. Однак оскільки ЄС дозволяє імпорт певних російських добрив у встановлених квотах, це не сильно вплинуло на ситуацію.

Росія також шукає таємні шляхи для поставки своїх енергоносіїв до ЄС та США. Зокрема, Сполучені Штати висловили Індії занепокоєння тим, що країна могла експортувати до Нью-Йорка паливо, виготовлене з російської сирої нафти, приховавши його походження, порушивши таким чином санкцій США.

Раніше стало відомо, що Росія знайшла спосіб обходити нафтове ембарго. РФ відвантажує енергоносій на єгипетському терміналі Ель-Хамра.

Фото: ua.depositphotos.com