Российский экспорт угля морем фактически остановился из-за санкций ЕС

Экспорт российского угля был фактически прекращен из-за запрета Европейского Союза организациям стран-членов блока обслуживать поставки энергоресурса в любую точку мира. Об этом сообщает Bloomberg.

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Крупнейшая российская горнодобывающая компания АО "Суэк", добывающая энергетические угли, не могла отгрузить груз с середины августа. На рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому судовладельцам трудно получить страховку для судов с российским углем.

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в блок начал действовать 10 августа. В разъяснении Европейская комиссия заявила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование для всех поставок российского угля.

Российские производители угля начали перенаправлять объемы поставок в Азию задолго до вступления в силу запрета, но судовладельцы обычно страхуют риски у европейских компаний, которые больше не могут это делать.

Разъяснение ЕС также касалось некоторых видов удобрений. Однако, поскольку ЕС позволяет импорт определенных российских удобрений в установленных квотах, это не сильно повлияло на ситуацию.

Россия также ищет тайные пути поставки своих энергоносителей в США. В частности, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии тем, что страна могла экспортировать в Нью-Йорк топливо, изготовленное из российской сырой нефти, скрыв его происхождение, нарушив таким образом санкций США.

Ранее стало известно, что Россия нашла способ обходить нефтяное эмбарго. РФ отгружает энергоноситель на египетском терминале Эль-Хамра

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