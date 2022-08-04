Россия нашла способ обходить нефтяное эмбарго - Bloomberg

Российская Федерация, по всей вероятности, утром 24 июля отгрузила 700 000 баррелей своей нефти на египетском терминале Эль-Хамра. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, Россия могла экспортировать нефть, в том числе на европейский рынок, обойдя нефтяное эмбарго.

"Такой ход усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, учитывая, что российские поставки нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину", - отмечают журналисты.

Напомним, что члены Евросоюза 31 мая приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанка" от системы Swift.

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнет действовать через полгода после вступления санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются .