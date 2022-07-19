Поставки российской нефти в Китай и Индию снизились на 30%, - СМИ

Поставки российской нефти в Китай и Индию снизились на 30% по сравнению с их пиковым значением после начала российского вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что показатели среднего значения экспорта российской нефти за последние недели указывают на то, что морские перевозки в России имеют тенденцию к снижению с середины июня.

Исходя из этого, потоки упали до 3,24 млн баррелей в день в период до 15 июля, снижаясь каждую из последних четырех недель. Сейчас они снизились на 467 000 баррелей в день, или на 13%, с середины июня.

"Азиатские страны, в которых преобладают Китай и Индия, забирают более половины всей сырой нефти, поставляемой из России. Потоки в Азию составляли от 55% до 56% всего морского экспорта России за последние шесть недель. Эта цифра включает объемы танкеров, направляющихся из портов Балтийского и Черного морей в Суэцкий канал, и снизилась с 63% за четыре недели до 15 апреля", — пишет Bloomberg.

Поставки в Китай в среднем составляли 784 тыс. баррелей в день за последний четырехнедельный период, а в Индию — 679 тыс. баррелей в день. Но ожидается, что обе эти цифры вырастут, как только станут известны места назначения примерно 350 тыс. баррелей сырой нефти на танкерах, которые еще не указали места окончательной разгрузки. Поставки в азиатские страны, кроме Китая и Индии, практически прекратились.

Исходя из текущих направлений, средний поток российской нефти в Азию за четыре недели до 15 июля был самым низким за 15 недель.

Объем поставок из России в Северную Европу в последние недели снова начал расти. Большая часть этого количества поступает в резервуары для хранения в Роттердаме в Нидерландах, а небольшие объемы отправляются в Польшу и Финляндию. Потоки за четыре недели до 15 июля впервые за 11 недель превысили 450 тыс. баррелей в день.

Средние четырехнедельные поставки российской нефти в Средиземное море резко выросли после вторжения в Украину, но после пика в середине июня дрейфовали вниз. В период до 15 июля они были самыми низкими за 13 недель из-за падения объемов, направляемых в итальянские порты.

Совокупные поставки в Болгарию и Румынию упали на 40% с середины июня по скользящему среднему за четыре недели, составив в среднем 230 тысю баррелей в день за неделю до 15 июля.

Напомним, принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов. При этом он отметил, что после этого у королевства уже не будет возможности увеличивать добычу. А нереалистичная энергетическая политика развитых стран будет повышать инфляцию.

В то же время европейские владельцы танкеров стремятся перевезти как можно больше российской нефти до того как санкции ЕС вступят в силу.