МЗС Росії не погодить представництво Швейцарією інтересів України в РФ: названо причину

У Міністерстві закордонних справ Росії відмовляються узгоджувати дипломатичне представництво Швейцарією інтересів України в РФ через те, що Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій, запроваджених Європейським союзом. Про це оголосив на брифінгу в четвер заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв, передає "Інтерфакс".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні досить давно. Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ані посередником, ані представником інтересів. Як відомо, Берн приєднався до незаконних західних санкцій проти Росії", - заявив він.

За словами Нечаєва, у його відомстві не розуміють, яким чином швейцарська влада тепер може пропонувати посередництво, представництво чи інші добрі послуги.

"Той факт, що Берн, знаючи нашу думку, продовжив переговори з Києвом щодо взаємного представництва, лише підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють. Це тільки зміцнює нашу позицію про те, що про жодне представництво і посередництво Швейцарії не може бути й мови", - наголосив Нечаєв.

Нагадаємо, що напередодні Україна та Швейцарія повідомили про домовленість щодо можливості дипломатичного представництва останньої українських інтересів у Росії.

Зазначимо також, що саме Швейцарія ще з 2008 року відіграє аналогічну роль у відносинах Грузії та Росії, оскільки тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ через її військове вторгнення та визнання Абхазії та Південної Осетії. Так, у посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві Швейцарії у Москві – відділ грузинських інтересів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com