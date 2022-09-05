Российская экономика сможет вернуться к довоенному уровню не раньше 2030 года - Bloomberg

Правительство Российской Федерации подготовило внутренний (не для публикации) экономический отчет, в котором прогнозирует более продолжительную рецессию, поскольку санкции США и ЕС начинают действовать постепенно и в дальнейшем будут оказывать большее давление.

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Об этом сообщает издание Bloomberg, ознакомившееся с документом.

РФ пытается оценить реальный результат экономической изоляции, в результате правительство страны пришло к выводу, что экономика России сможет восстановиться до довоенного уровня только в конце десятилетия (не ранее 2030 г).

Согласно тайному отчету, в 2023 году экономика РФ упадет на 8,3% ниже уровня ВВП 2021 года, а по пессимистическому сценарию — минимум в 2024 году показатель будет на 11,9% ниже уровня прошлого года.

"По всем сценариям давление санкций усиливается, и к ним может присоединиться больше стран. Резкий уход Европы от российской нефти и газа также может ударить по способности Кремля обеспечивать ресурсами свой рынок", — говорится в отчете.

Рецессия фиксируется практически во всех сферах экономики. К 2025 году страну могут покинуть около 200 000 ИТ-специалистов, что является первым официальным прогнозом роста оттока мозгов.

Ранее аналитики оценивали падение развития российской экономики до 2018 года. При этом такого результата россияне добились за первые три месяца после развязки полномасштабной войны. Падение стало самым продолжительным в истории РФ.

Война против Украины также привела к тому, что Россия не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.