Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые санкции против России

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Состоялся телефонный разговор с Председателем Еврокомиссии фон дел Ляйен. Обсудили выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС как можно скорее. Подчеркнута необходимость подготовки 8-го пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России", - написал Зеленский.

По его словам, сейчас обсуждается возможность ограничения сверхприбыли россиян от экспорта нефти и газа. Также рассмотрена возможность быстрой оценки Еврокомиссией Украины, после выполнения последней всех семи рекомендаций.

Напомним, 2 сентября министры финансов стран G7 по итогам встречи 2 сентября заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

По условиям соглашения покупатели российской нефти по ограниченной цене смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью. Если цена будет выше, доступ к этим услугам будет закрыт.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении е обозначили сам "ценовой предел".

Автор:
Степан Крьока