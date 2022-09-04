Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

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"Состоялся телефонный разговор с Председателем Еврокомиссии фон дел Ляйен. Обсудили выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС как можно скорее. Подчеркнута необходимость подготовки 8-го пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России", - написал Зеленский.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

По его словам, сейчас обсуждается возможность ограничения сверхприбыли россиян от экспорта нефти и газа. Также рассмотрена возможность быстрой оценки Еврокомиссией Украины, после выполнения последней всех семи рекомендаций.

Coordinated with @vonderleyen steps to limit Russia's excess profits from the sale of oil and gas. Considered the possibility of a quick assessment by the European Commission as soon as Ukraine fulfills its seven recommendations. (2/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

Напомним, 2 сентября министры финансов стран G7 по итогам встречи 2 сентября заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

По условиям соглашения покупатели российской нефти по ограниченной цене смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью. Если цена будет выше, доступ к этим услугам будет закрыт.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении е обозначили сам "ценовой предел".