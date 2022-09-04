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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
"Состоялся телефонный разговор с Председателем Еврокомиссии фон дел Ляйен. Обсудили выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС как можно скорее. Подчеркнута необходимость подготовки 8-го пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России", - написал Зеленский.
По его словам, сейчас обсуждается возможность ограничения сверхприбыли россиян от экспорта нефти и газа. Также рассмотрена возможность быстрой оценки Еврокомиссией Украины, после выполнения последней всех семи рекомендаций.
Напомним, 2 сентября министры финансов стран G7 по итогам встречи 2 сентября заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По условиям соглашения покупатели российской нефти по ограниченной цене смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью. Если цена будет выше, доступ к этим услугам будет закрыт.
Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении е обозначили сам "ценовой предел".