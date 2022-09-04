Зеленський і фон дер Ляйєн обговорили нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили новий пакет санкцій проти Росії. Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

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"Відбулася телефонна розмова з Головою Єврокомісії фон справ Ляйєн. Обговорили виділення наступного траншу макрофінансової допомоги ЄС якнайшвидше. Наголошено на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, включаючи заборону на видачу віз громадянам Росії", - написав Зеленський.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

За його словами, зараз обговорюється можливість обмеження надприбутків росіян від експорту нафти та газу. Також розглянуто можливість швидкої оцінки Єврокомісією України після виконання останньої всіх семи рекомендацій.

Coordinated with @vonderleyen steps to limit Russia's excess profits from the sale of oil and gas. Considered the possibility of a quick assessment by the European Commission as soon as Ukraine fulfills its seven recommendations. (2/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту .

За умовами угоди, покупці російської нафти за обмеженою ціною зможуть користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів з російською нафтою. Якщо ціна буде вищою, доступ до цих послуг буде закрито.

Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві е позначили саму "цінову межу".