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Зеленський і фон дер Ляйєн обговорили нові санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили новий пакет санкцій проти Росії. Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
"Відбулася телефонна розмова з Головою Єврокомісії фон справ Ляйєн. Обговорили виділення наступного траншу макрофінансової допомоги ЄС якнайшвидше. Наголошено на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, включаючи заборону на видачу віз громадянам Росії", - написав Зеленський.
За його словами, зараз обговорюється можливість обмеження надприбутків росіян від експорту нафти та газу. Також розглянуто можливість швидкої оцінки Єврокомісією України після виконання останньої всіх семи рекомендацій.
Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту .Підписуйтеся на наш YouTube канал
За умовами угоди, покупці російської нафти за обмеженою ціною зможуть користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів з російською нафтою. Якщо ціна буде вищою, доступ до цих послуг буде закрито.
Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві е позначили саму "цінову межу".