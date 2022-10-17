У РФ через санкції зупинився великий нафтогазовий проєкт

В Росії припинився видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" через відмову компанії-оператора Exxon відвантажувати сировину в танкери "Совкомфлоту", тому що перевізник втратив страховку через накладені на РФ санкції. Про це повідомляють росЗМІ.

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Спочатку танкери "Совкомфлоту" втратили страховку від Міжнародної групи клубів взаємного страхування (International Group of P&I Clubs).

Згодом "Совкомфлот" отримав страховку від російського "Інгосстраху", проте оператор заявив, що відновить відвантаження лише за наявності страховки міжнародної компанії, яка покриє широкий перелік ризиків.

У результаті видобуток нафти на проєкті припинився у зв'язку з переповненням резервуарів з нафтою в порту Де-Кастрі, звідки сировину відвантажували на міжнародний ринок.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін розпорядився передати нафтогазовий проект “Сахалін-1” російській компанії. Російська юридична особа візьме на себе права та обов'язки нинішнього консорціуму інвесторів та оператора Exxon Neftegas Limited.

Таким чином Москва намагається відновити роботу проєкту "Сахалін-1".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вторгнення в Україну російську економіку може очікувати колапс. Згідно з таємним звітом Кремля, в 2023 році економіка РФ впаде на 8,3% нижче рівня ВВП 2021 року, а за песимістичним сценарієм — мінімум у 2024 році показник буде на 11,9% нижче рівня минулого року.