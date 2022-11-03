Країни G7 і Австралія встановлять фіксовану ціну на російську нафту, — Reuters

"Велика сімка" і Австралія зафіксують ціну на російську нафту на одному рівні, вище якого енергоносій буде заборонено купувати. Хоча раніше лідери країн планували запровадити плаваючу максимальну ціну.

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Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

5 грудня набуде чинності заборона на поставку російської нафти морем за ціною, що перевищує встановлений максимум. При цьому який механізм встановлення граничної ціни обрати, країни не могли вирішити.

Планувалося, що країни "Великої сімки" обмежать ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель, але "максимум" лишиться плаваючим.

"Коаліція погодилася, що обмеження ціни буде зафіксовано, але регулярно переглядатиметься. Це збільшить стабільність ринку та спростить дотримання вимог мінімізувати навантаження на учасників ринку", — розповіло джерело видання.

При цьому якою буде максимальна ціна на російську нафту, в G7 все ще не вирішили. При цьому лідери країн погодилися, що прив’язка ціни до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін, тому і відмовилися від такої ідеї.

Нещодавно уряд Великої Британії (країна є членом G7) запровадив заборону на послуги з транспортування російської нафти, яка була закуплена за ціною, що перевищує встановлений G7 та Австралією ліміт.

До цього, в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту.