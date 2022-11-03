Великобританія заборонить перевезення російської нафти, якщо ціна енергоресурсу перевищує ліміт

Уряд Великої Британії запровадив заборону на послуги з транспортування російської нафти, яка була закуплена за ціною, що перевищує встановлений G7 та Австралією ліміт. Про це 3 листопада повідомила пресслужба уряду.

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Таке обмеження поширюється виключно на нафту, імпортовану з Російської Федерації. Заборону на послуги, включаючи страхування, брокерські послуги та транспортування, поєднають з процесом видачі Головної ліцензії.

Цей документ, що надає доступ до відповідних послуг по транспортуванню нафти, стане основою для обмеження цін на енергоносій. Треті країни отримають доступ до послуг, лише якщо купуватимуть російську нафту за ціною нижче встановленого максимуму. Рівень граничної ціни буде встановлено згодом.

До послуг з транспортування нафти також належить страхування суден. При цьому Велика Британія є світовим лідером у наданні страхування P&I, нараховуючи 60% глобальне покриття.

Заборона на перевезення російської нафти, ціна якої перевищує ліміт, набуде чинності 5 грудня. Для забезпечення дотримання схеми уряд створив нову команду на базі Управління із застосування фінансових санкцій. Ця команда налаштує систему ліцензування та контролю за обмеженням цін на нафту.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну перед обличчям варварського та незаконного вторгнення Путіна. Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства і досягаємо значного прогресу в повному його припиненні. Ця новий захід продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна", — прокоментував міністр фінансів Джеремі Хант.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель. Крім того, країни ЄС в жовтні погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com