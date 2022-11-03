Великобритания запретит перевозку российской нефти, если цена энергоресурса превышает лимит

Правительство Великобритании ввело запрет на услуги по транспортировке российской нефти, закупленной по цене, превышающей установленный G7 и Австралией лимит. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба правительства.

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Такое ограничение распространяется только на нефть, импортируемую из Российской Федерации. Запрет на услуги, включая страхование, брокерские услуги и транспортировку, будут объединены с процессом выдачи Главной лицензии.

Этот документ, предоставляющий доступ к соответствующим услугам по транспортировке нефти, станет основанием для ограничения цен на энергоноситель. Третьи страны получат доступ к услугам только если будут покупать российскую нефть по цене ниже установленного максимума. Уровень предельной цены будет установлен впоследствии.

К услугам по транспортировке нефти также относится страхование судов. При этом Великобритания является мировым лидером по предоставлению страхования P&I, насчитывая 60% глобальное покрытие.

Запрет на перевозку российской нефти, цена которой превышает лимит, вступит в силу 5 декабря. Для обеспечения соблюдения схемы правительство создало новую команду на базе Управления по применению финансовых санкций. Эта команда настроит систему лицензирования и контроля за ограничением цен на нефть.

"Мы продолжаем поддерживать Украину перед лицом варварского и незаконного вторжения Путина. Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в полном его прекращении. Эта новая мера продолжает закручивать гайки на военной машине Путина", — прокомментировал министр финансов Джерем.

Напомним, что страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель. Кроме того, страны ЕС в октябре согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть.

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