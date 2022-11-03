Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Великобритания запретит перевозку российской нефти, если цена энергоресурса превышает лимит

Великобритания запретит перевозку российской нефти, если цена энергоресурса превышает лимит

Правительство Великобритании ввело запрет на услуги по транспортировке российской нефти, закупленной по цене, превышающей установленный G7 и Австралией лимит. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Такое ограничение распространяется только на нефть, импортируемую из Российской Федерации. Запрет на услуги, включая страхование, брокерские услуги и транспортировку, будут объединены с процессом выдачи Главной лицензии.

Этот документ, предоставляющий доступ к соответствующим услугам по транспортировке нефти, станет основанием для ограничения цен на энергоноситель. Третьи страны получат доступ к услугам только если будут покупать российскую нефть по цене ниже установленного максимума. Уровень предельной цены будет установлен впоследствии.

К услугам по транспортировке нефти также относится страхование судов. При этом Великобритания является мировым лидером по предоставлению страхования P&I, насчитывая 60% глобальное покрытие.

Запрет на перевозку российской нефти, цена которой превышает лимит, вступит в силу 5 декабря. Для обеспечения соблюдения схемы правительство создало новую команду на базе Управления по применению финансовых санкций. Эта команда настроит систему лицензирования и контроля за ограничением цен на нефть.

"Мы продолжаем поддерживать Украину перед лицом варварского и незаконного вторжения Путина. Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в полном его прекращении. Эта новая мера продолжает закручивать гайки на военной машине Путина", — прокомментировал министр финансов Джерем.

Напомним, что страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель. Кроме того, страны ЕС в октябре согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан