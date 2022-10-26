Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів

Естонія планує припинити весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їхнє ввезення з 5 грудня.

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Про це повідомив міністр закордонних справ ЕР Урмас Рейнсалу, пише Delfi.

"З огляду на російську агресію та визнання російського режиму терористичним, загальноєвропейські санкції будуть реалізовані в Естонії раніше", - зазначив Урмас Рейнсалу.

Наразі діє запроваджений Євросоюзом санкційний пакет, який дозволяє компаніям виконувати договори з підприємствами Росії, укладеними до 4 червня.

Залежно від товару на раніше укладені договори поширюється перехідний період (для припинення договорів): до 5 грудня 2022 року або до 5 лютого 2023 року.

Естонія планує зрушити граничний термін завершення всіх нафтових контрактів із лютого на грудень. Якщо уряд підтримає у четвер таке рішення, то з 5 грудня весь імпорт, а також транзит російської нафти та нафтопродуктів до Естонії буде припинено.

"Сподіваюся на хорошу роботу Податково-митного департаменту, який після ухвалення рішення перевірятиме законність дій компаній", - додав Рейнсалу.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну.З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.