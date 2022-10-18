Парламент Естонії офіційно визнав російський режим терористичним

Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 18 жовтня 88 голосами ухвалив заяву, в якій засудив анексію території України та визнав російський режим терористичним. Про це повідомила пресслужба парламенту.

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"Провина ніколи не може створити право. Режим президента РФ Володимира Путіна, який погрожує ядерною зброєю, перетворив Росію на найбільшу загрозу миру як у Європі, так і в усьому світі", – йдеться у заяві Рійгікогу.

Естонія підтримала розслідування, розпочате Міжнародним судом ООН і Міжнародним кримінальним судом для виявлення злочинів, скоєних на території України, і вважає за необхідне судити винних у злочині агресії в спеціальному міжнародному трибуналі.

"Підтримуючи звернення Верховної Ради України до держав і міжнародних організацій, Рійгікогу визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм, діям якого необхідно спільно протистояти. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство прийняти подібні декларації", – зазначили парламентарі.

Парламент Естонії також засуджує створених Росією таких як група "Вагнер", а також визнав так звані "республіки "Л/ДНР" терористичними організаціями, які створила РФ.

Крім того Естонія засуджує оголошення та проведення мобілізації російським режимом, що порушує міжнародне право. Ці заходи організовують з метою продовження злочину агресії, а отже вони є злочином проти миру.

Враховуючі всі рішення Рійгікогу, парламент Естонії закликає Європейський Союз і країни-члени НАТО збільшити військову допомогу Україні, необхідну для відсічі агресії Російської Федерації та відновлення суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах її території.

Нагадаємо, що нещодавно Латвія визнала Росію країною-спонсором тероризму. Згодом Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.

Крім того, у Сенаті США знову закликали президента Джозефа Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. До цього Сенат США вже схвалював резолюцію, якою закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.